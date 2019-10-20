Динамо – Александрия – 1: 0 – видео гола и обзор матча

Динамо минимально победило Александрию в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео гола и главных моментов матча Динамо – Александрия на сайте "Футбол 24".

Киевляне воспользовались поражением Десны и вырвались на второе место УПЛ. Судьбу встречи решил гол Виталия Миколенко – левый защитник Динамо протащил мяч со своей половины поля, отдал мяч партнеру, а затем ворвался в штрафную и замкнул подачу с фланга ударом головой.

Во втором тайме команды обменялись несколькими опасными моментами, однако счет так и не изменился – 1:0 в пользу подопечных Алексея Михайличенко.

Динамо обыграло Александрию в центральном матче УПЛ – тяжелая победа оборвала беспроигрышную серию гостей