"Я до последнего момента отказывался верить, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль, но, к сожалению, это произошло.

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Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир. Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, которые служат одному демону", – написал Левченко в своем твиттере.

Добавим, что Евгений большую часть игровой карьеры провел в Нидерландах, а в составе сборной Украины отыграл в 9 матчах.

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