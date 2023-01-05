Стало известно, кто будет транслировать турнир с грандами испанского футбола.

Суперкубок Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 11 по 15 января, будет транслироваться эксклюзивно на OTT-платформе setantasports.com.

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Турнир стартует 11 января с полуфинального матча между чемпионом Испании Реалом и финалистом Кубка Короля Валенсией. Днем позже определится и второй финалист – обладатель Кубка Короля Бетис встретится с вице-чемпионом Испании Барселоной.

Финальная встреча состоится 15 января на Международном стадионе имени Короля Фагда в Эр-Рияде.

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