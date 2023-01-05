Где смотреть Суперкубок Испании – играют Реал и Барселона
Стало известно, кто будет транслировать турнир с грандами испанского футбола.
Суперкубок Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 11 по 15 января, будет транслироваться эксклюзивно на OTT-платформе setantasports.com.
Реал прошел в 1/8 финала Кубка, минимально обыграв Касереньо – Лунин провел третий "сухой" матч в клубном сезоне
Турнир стартует 11 января с полуфинального матча между чемпионом Испании Реалом и финалистом Кубка Короля Валенсией. Днем позже определится и второй финалист – обладатель Кубка Короля Бетис встретится с вице-чемпионом Испании Барселоной.
Финальная встреча состоится 15 января на Международном стадионе имени Короля Фагда в Эр-Рияде.
Все матчи можно просмотреть на setantasports.com. А с промокодом NY2023 новые пользователи получат крутую скидку на годовую подписку.
Кубок Испании: Барселона прошла команду третьей лиги только в экстра-тайме – воспитанник "блаугранас" оформил хет-трик