Стало відомо, хто транслюватиме турнір з грандами іспанського футболу.

Суперкубок Іспанії, що пройде в Саудівській Аравії з 11 по 15 січня, транслюватиметься ексклюзивно на OTT-платформі setantasports.com.

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Турнір стартує 11 січня з півфінального матчу між чемпіоном Іспанії Реалом і фіналістом Кубка Короля Валенсією. Днем пізніше визначиться і другий фіналіст – володар Кубка Короля Бетіс зустрінеться з віце-чемпіоном Іспанії Барселоною.

Фінальна зустріч відбудеться 15 січня на Міжнародному стадіоні імені Короля Фагда в Ер-Ріяді.

Всі матчі можна буде переглянути на setantasports.com. А з промокодом NY2023 нові користувачі отримають знижку на річну підписку.

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