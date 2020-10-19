"Александрия могла бы прикрываться теми же проблемами с составом. Но Ингулец получил численное преимущество. Видите, что Александрия сыпется, нервничает, фолит в штрафной. Ты берешь, убиваешь игрока, сравниваешь составы. Где логика? Где мозги?

Александрия – Ингулец – 4:3 – видео голов и обзор матча

У Александрии все было прекрасно, игра складывалась. Ингулец первый тайм откровенно проваливал. Команда не вышла из раздевалки. Президент Александрии улыбается, Шаран ходит просветвленный, все у него хорошо, наконец-то команда играет. Где-то сидит Александр Поворознюк и думает, зачем команда вообще выезжала из Петрового, могли бы в PlayStation играть. И тут начинаются какие-то дичайшие трансформации", – сказал Денисов в эфире Великого Футбола

Заметим, что перед поединком в обеих командах были вспышки COVID-19, однако президент Ингульца отказался переносить матч. В поединке 6-го тура Александрия все же одолела петровцев со счетом 4:3.

Александрия победила Ингулец в матче с семью голами и двумя удалениями – петровцы едва не отыгрались с 0:4