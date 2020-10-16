Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував ситуацію з хворими на коронавірус в Олександрії та заявив, що в його команді теж не один інфікований.

"У нас теж 8 хворих. Я сказав, якщо не буде ким грати, то буде грати U-19. Але грати ми будемо з усіма і тоді, коли треба. Ми за будь-яких обставин будемо грати, навіть коли у нас не буде 10-12 футболістів основного складу. Ми додамо U-19, U-21 і все одно будемо грати.

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Вчора було 8, сьогодні вже 11. За будь-яких розкладів підтягнемо U-19, але грати будемо. Незалежно від того, Олександрія це чи Динамо, ми будемо грати, не будемо пропускати жодного матчу", – сказав Олександр Поворознюк у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, в Олександрії наразі 27 хворих на COVID-19. Вже 18 жовтня Інгулець має зіграти матч 6-го туру УПЛ проти команди Шарана, початок запланований на 17:00.

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