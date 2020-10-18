Александрия и Ингулец создали настоящий триллер в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Уже после первого тайма почти ни у кого не оставалось сомнений относительно победителя матча, ведь подопечные Шарана отгрузили сопернику 4 мяча, на что Ингулец ответил лишь голом престижа.

Олимпик – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Во втором тайме рисунок игры кардинально изменился. Гости из Петрового сумели еще дважды отличиться в воротах хозяев и сократить отставание до минимума, однако на финальный штурм сил не осталось, Александрия победила.

Таким образом, Александрия набрала девять очков, с которыми команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ. Ингулец, имея в активе четыре зачетных балла, держится на десятой позиции.

Александрия победила Ингулец в матче с семью голами и двумя удалениями – петровцы едва не отыгрались с 0:4