Матч между Александрией и Ингульцом вполне может назваться коронавирусным дерби, ведь на неделе в составе первых было 27 больных COVID-19, а у других – 11. Президент петровцев при этом отказал "желто-чёрным" в переносе поединка. Вчера стало известно, что большая часть александрийцев сдала отрицательный тест, а Сергей Лавриненко отрицал наличие инфицированных в своей команде – впрочем, у него отсутствовали Шуст, Щедрый, Козак, Синегуб, Оскар, Белоцерковец. Да и сам главный тренер пропустил матч из-за болезни. Владимир Шаран вынужден был выпускать в старте четвёртого голкипера и молодых Мышенко, Устименко, Дудко, Бондаренко и Мельника.

Александрия усилилась защитниками Динамо и Шахтера

Казалось, что Ингулец в нынешних условиях как минимум не провалится, однако уже к 10-й минуте Александрия вела со счётом 2:0. Гости пропустили очень простые голы – Грицук пробил в девятку с левого края штрафной после вбрасывания из аута, а Устименко обыгрался с Третьяковым и выстрелил метров с 12-ти с носка. При этом хозяева не очень-то и поднимали активность, а после получения гандикапа даже отошли назад. За это на 21-й минуте их мог наказать Бартулович, который нанёс плотный удар со штрафного, однако юный Борисенко парировал. Александрия намёк поняла, организовав несколько атак и заработав ряд стандартов, а на 35-й минуте забив третий гол – это Бондаренко замкнул скидку Бабогло. 3:0.

Завершение первого тайма оказалось весёлым. Шокированный Ингулец хаотично пытался найти шанс у чужих ворот, но ошибка Крынского на 41-й минуте привела к голу Дубко – 4:0. Казалось, что это конец, однако на 44-й петровцы отыграли один мяч в результате розыгрыша стандарта и прострела Балана, который замкнул Коваленко. Перед самым же свистком на перерыв Лучкевич получил вторую жёлтую карточку – на второй тайм Александрия оставалась в меньшинстве.

После перерыва на поле появился Ситчинава, но долгое время чего-то интересного на поле не возникало. Зато было много фолов. Первый опасный момент случился аж на 65-й минуте, когда Ковалев расстреливал ворота с минимальной дистанции – Борисенко спас, а Фатеев с добивания в створ не попал. Впрочем, уже через две минуты Бартулович ворвался в штрафную и заработал пенальти. Он же его и реализовал – 4:2! Казалось, это начало камбэка, но уже через две минуты Павлов сравнял составы, грубо сыграв против Устименко. Оба покинули поле: первый получил красную карточку, а второй – травму.

Впрочем, Ингулец и не думал сдаваться. На 74-й минуте отчаянные попытки петровцев отыграться привели к фолу Мельника в штрафной Александрии. Арбитр назначил пенальти, а Янаков его реализовал – 4:3! Гости пошли вперёд и едва не забили четвёртый: на 78-й минуте Янаков обыграл двух защитников и пробил во внешнюю сторону сетки, на 80-й Борисенко в фантастическом прыжке вытащил удар головой Запорожца в девятку, а на 82-й Бартулович получил классный заброс в штрафную – но не дотянулся. В конце концов, забить ещё один гол командам так и не удалось.

Таким образом, Александрия набрала девять очков, с которыми команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ. Ингулец, имея в активе четыре зачётных балла, держится на десятой строчке.

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