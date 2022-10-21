Гави стал обладателем Golden Boy 2022 – вторая престижная награда для звезды Барселоны за неделю
Полузащитник Барселоны Гави продолжает собирать индивидуальные награды в 2022 году.
Престижная награда от TuttoSport, как и приз лучшему молодому игроку до 21 года от France Football, досталась хавбеку Барселоны Гави.
Гави стал лучшим молодым игроком сезона
Интересно, что в обоих случаях полузащитник сменил своего одноклубника Педри, который в прошлом году получил обе награды.
Добавим, что в прошлом сезоне Гави с Барселоной не завоевал ни одного трофея. Пока каталонцы занимают второе место в чемпионате Испании, отставая от Реала на 3 очка. В Лиге чемпионов ситуация хуже – третье место и отставание от Интера на 3 пункта, поэтому каталонцы рискуют во втором сезоне опуститься в Лигу Европы.
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