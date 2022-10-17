Хавбек Барселоны Гави получил награду лучшего игрока до 21 года по версии France Football.

Гави получил трофей Раймона Копа. 18-летний каталонец признан лучшим молодым футболистом сезона-2021/22. Он обошел звезд Бундеслиги Джамала Мусиалу и Джуда Беллингема, юного лидера Арсенала Букайо Саку и хавбека Реала Эдуардо Камавинга.

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Прошлый сезон стал первым для Гави во взрослом футболе. Он провел 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 5 ассистов. И не сумел выиграть с Барселоной ни одного трофея – изменение правил от France Football сделало этот критерий второстепенным.

Год назад трофей Раймона Копа выиграл Педри – партнер Гави по Барселоне. Еще раньше лучшими молодыми игроками становились Маттейс де Лигт и Киллиан Мбаппе.

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