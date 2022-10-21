Престижна нагорода від TuttoSport, як і приз найкращому молодому гравцю до 21 року від France Football, дісталась хавбеку Барселони Гаві.

Гаві став найкращим молодим гравцем сезону

Цікаво, що в обох випадках півзахисник змінив свого ж одноклубника Педрі, який минулого року здобув обидві нагороди.

Додамо, що в минулому сезоні Гаві з Барселоною не здобув жодного трофея. Наразі каталонці посідають друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від Реала на 3 очки. У Лізі чемпіонів ситуація гірша – третя сходинка та відставання від Інтера на 3 пункти, тож каталонці ризикують у другому поспіль сезоні опуститись до Ліги Європи.

"Золотий м'яч-2022": Бензема на вершині, Шевченко у ролі амбасадора України і три нагороди для Барселони