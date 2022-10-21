Гаві став володарем Golden Boy 2022 – друга престижна нагорода для зірки Барселони за тиждень
Півзахисник Барселони Гаві продовжує збирати індивідуальні нагороди в 2022 році.
Престижна нагорода від TuttoSport, як і приз найкращому молодому гравцю до 21 року від France Football, дісталась хавбеку Барселони Гаві.
Гаві став найкращим молодим гравцем сезону
Цікаво, що в обох випадках півзахисник змінив свого ж одноклубника Педрі, який минулого року здобув обидві нагороди.
Додамо, що в минулому сезоні Гаві з Барселоною не здобув жодного трофея. Наразі каталонці посідають друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від Реала на 3 очки. У Лізі чемпіонів ситуація гірша – третя сходинка та відставання від Інтера на 3 пункти, тож каталонці ризикують у другому поспіль сезоні опуститись до Ліги Європи.
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