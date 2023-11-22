Флорентино Перес отправил полузащитнику Барселоны Гави письмо, в котором выразил игроку Барселоны полную поддержку и пожелал восстановиться как можно скорее. Об этом информирует Cadena COPE. Таким образом, президент "бланкос" присоединился к двум игрокам Реала, которые прежде поддержали Гави публично – Дани Карвахалю и Хоселу.

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В воскресном матче отбора к Евро-2024 с Грузией Гави порвал крестообразные связки правого колена, а также повредил мениск. Он выбыл из игры приблизительно на 11 месяцев.

Напомним, что сейчас Реал и Барселона находятся далеко не в лучших отношениях даже на уровне руководителей клубов. Так, Перес отказался от встречи на обед перед прошедшим Эль Класико, несмотря на то, что такие мероприятия являются традицией.

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