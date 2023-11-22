Флорентіно Перес відправив півзахиснику Барселони Гаві листа, в якому висловив гравцеві Барселони повну підтримку і побажав відновитися якомога швидше. Про це інформує Cadena COPE. Таким чином, президент "бланкос" приєднався до двох гравців Реала, які раніше підтримали Гаві публічно, – Дані Карвахаля та Хоселу.

Гаві шокував термінами повернення до збірної Іспанії

У недільному матчі відбору до Євро-2024 із Грузією Гаві порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна, а також пошкодив меніск. Він вибув з гри приблизно на 11 місяців.

Нагадаємо, що зараз Реал і Барселона перебувають далеко не в найкращих стосунках навіть на рівні керівників клубів. Так, Перес відмовився від зустрічі на обід перед минулим Ель Класико, незважаючи на те, що такі заходи є традицією.

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