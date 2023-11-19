Отбор на Евро-2024: Испания обыграла Грузию, Норвегия спасла яркую ничью с Шотландией
Испания нашла подход к воротам Грузии, а Шотландия и Норвегия поделили очки в рамках квалификации на Евро-2024.
Евро-2024, квалификация
Испания – Грузия – 3:1
Голы: Ле Норман, 4, Торрес, 55, Лочошвили, 72 (аг) – Кварацхелия, 10
Шотландия – Норвегия – 3:3
Голы: Макгин, 13 (пен), Эстигор, 33 (аг), Армстронг, 59 – Доннум, 3, Ларсен, 20, Эльюнусси, 86
В группе А интрига умерла раньше времени – Испания и Шотландия вышли на Евро. Норвегия пропустила соперников вперед, а сегодня без Холанда расписала ничью с шотландцами.
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Норвегия открыла счет голом Доннума, но через 10 минут форвард привез пенальти на свои ворота, сыграв рукой на стандарте. Макгин с 11 метров восстановил паритет.
Соперники забили еще по голу до перерыва. Ларсен воспользовался прострелом Рюэрсона и повторно вывел Норвегию вперед. Шотландия организовала гол со стандарта. Вернее автогол Эстигора.
Во втором тайме шотландцы сохранили агрессию. Армстронг выиграл мяч на фланге, получил обратный пас от Макгина и поразил ворота. Но на последних минутах Эльюнусси с паса Рюэрсона зафиксировал ничью.
Испания дожала Грузию уже во втором тайме. Первый завершился ничьей. На гол Ле Нормана со штрафного грузины быстро ответили вертикальной атакой – Чакветадзе ассистировал Кварацхелии.
После перерыва испанцы достигли своего. Ферран завершил хорошую атаку, воспользовавшись навесом Гайя. Точку во встрече поставил юный Ямал. Помог ему Лочошвили, который срезал мяч в свои ворота во время подачи.