Испания нашла подход к воротам Грузии, а Шотландия и Норвегия поделили очки в рамках квалификации на Евро-2024.

Евро-2024, квалификация

Испания – Грузия – 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Торрес, 55, Лочошвили, 72 (аг) – Кварацхелия, 10

Шотландия – Норвегия – 3:3

Голы: Макгин, 13 (пен), Эстигор, 33 (аг), Армстронг, 59 – Доннум, 3, Ларсен, 20, Эльюнусси, 86

В группе А интрига умерла раньше времени – Испания и Шотландия вышли на Евро. Норвегия пропустила соперников вперед, а сегодня без Холанда расписала ничью с шотландцами.

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Норвегия открыла счет голом Доннума, но через 10 минут форвард привез пенальти на свои ворота, сыграв рукой на стандарте. Макгин с 11 метров восстановил паритет.

Соперники забили еще по голу до перерыва. Ларсен воспользовался прострелом Рюэрсона и повторно вывел Норвегию вперед. Шотландия организовала гол со стандарта. Вернее автогол Эстигора.

Во втором тайме шотландцы сохранили агрессию. Армстронг выиграл мяч на фланге, получил обратный пас от Макгина и поразил ворота. Но на последних минутах Эльюнусси с паса Рюэрсона зафиксировал ничью.

Испания дожала Грузию уже во втором тайме. Первый завершился ничьей. На гол Ле Нормана со штрафного грузины быстро ответили вертикальной атакой – Чакветадзе ассистировал Кварацхелии.

После перерыва испанцы достигли своего. Ферран завершил хорошую атаку, воспользовавшись навесом Гайя. Точку во встрече поставил юный Ямал. Помог ему Лочошвили, который срезал мяч в свои ворота во время подачи.