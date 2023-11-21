Гави пропустит не только Евро-2024 и Олимпийские игры – он также не сыграет за "Фурию роху" минимум до марта 2025 года. Как информирует AS, RFEF не хочет рисковать ключевым полузащитником национальной команды. Он должен будет подойти к отбору к ЧМ-2026 в оптимальных кондициях.

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Гави получил травму крестообразных связок правого колена в отборочном матче к Евро-2024 с Грузией. Через неделю, 28 ноября, полузащитника ждёт операция и длительное восстановление. Ожидается, что он сможет вернуться на поле приблизительно через 11 месяцев. Сроки возвращения Гави на поле могут быть скорректированы только после операции – в зависимости от её успешности.

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