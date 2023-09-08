Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави оказался в центре внимания своих товарищей по "Фурии Рохе" после смены имиджа. Игрок восстанавливается после травмы, а потому вынужден тренироваться и играть в специальном шлеме.

Звезде Барселоны разбили ухо в кровь – кадры неприятного инцидента и шокирующее решение арбитра

Как информирует Diariso Sport, партнёры по команде окрестили Гави Петром Чехом. После серьёзной травмы в 2006 году чешский вратарь до конца карьеры был вынужден выступать в специальном защитном шлеме.

В пятницу, 8 сентября, Испания сыграет выездной матч с Грузией. Эта встреча состоится в рамках 5 тура отбора к Евро-2024.

Барселона одержала победу над Осасуной – Левандовски забил решающий гол, Хави дал дебютировать звёздным новичкам