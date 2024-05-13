Подписание Реалом Хесуса Фортеа в 2022 году развязало войну между "бланкос" и Атлетико: пакт о ненападении между двумя мадридскими клубами автоматически был расторгнут. Этот трансфер открыл дорогу последователям: следующим "перебежчиком" из стана Атлетико в Реал станет вратарь резервной команды "красно-белых" Серхио Местре. Об этом информирует Relevo.

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Местре – вратарь с отличными данными. При росте 1,93 метра он выделяется своим ростом и реакцией. Главной проблемой Серхио является отсутствие большого количества игровой практики – он редко выходил в стартовом составе резервной команды Атлетико. Так, в этом чемпионате он не сыграл ни минуты, хотя вызывался в первую команду "кольчонерос" под руководством Диего Симеоне (2 ноября на матч с Лас-Пальмасом). В этом сезоне Местре сыграл только 2 матча за Хувенил Кольхонеро в молодёжном чемпионате.

Ожидается, что Местре перейдёт в Реал летом на правах свободного агента. Директор молодежной академии "бланкос" Ману Фернандес является главным сторонником этой операции. Ожидается, что Местре станет основным игроком молодёжной команды Реала, которая выступает во Втором дивизионе RFEF (который на самом деле является четвёртым по значимости дивизионом в системе футбольных лиг Испании после Примеры, Сегунды и Первого дивизиона RFEF).

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