Полузащитник Барселоны Гави получил болезненную травму в матче против Осасуны.

В дебюте второго тайма звезда каталонцев попытался остановить на фланге Рубена Гарсию и получил от полузащитника Осасуны удар локтем в ухо.

Тяжелая победа каталонцев в видеообзоре матча Осасуна – Барселона – 1:2

Гави сразу упал и схватился за голову, а на поле выбежали врачи Барселоны. Как оказалось, игроку "кулесс" разбили ухо до крови.

После получения помощи 19-летний хавбек вернулся и отыграл до конца, содействовав победе Барсы 2:1. Интересно, что по итогам столкновения арбитр признал нарушителем именно Гави и назначил штрафной для Осасуны.

Уже в раздевалке полузащитник "кулес" показал последствия битвы – несколько швов на ухе, но счастливое лицо.

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