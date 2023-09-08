Півзахисник Барселони і збірної Іспанії Гаві опинився в центрі уваги своїх товаришів по "Фурії Рохе" після зміни іміджу. Гравець відновлюється після травми, а тому змушений тренуватися і грати в спеціальному шоломі.

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Як інформує Diariso Sport, партнери по команді охрестили Гаві Петром Чехом. Після серйозної травми 2006 року чеський воротар до кінця кар'єри був змушений виступати в спеціальному захисному шоломі.

У п'ятницю, 8 вересня, Іспанія зіграє виїзний матч із Грузією. Ця зустріч відбудеться в рамках 5 туру відбору до Євро-2024.

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