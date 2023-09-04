Программу дня в 4-м туре закрывала встреча на "Эль-Садаре", где Осасуна принимала Барселону. Наваррцы в родных стенах всегда дают бой грандам, однако и каталонцы в новом сезоне отличаются неуступчивостью – они в меньшинстве выдержали драку с Хетафе, дожали "автобус" Кадиса и вышли победителями из перестрелки с Вильяреалом (3:4). Словом, матч в Памплоне обещал быть очень интересным.

Первый тайм полностью оправдал ожидания. Осасуна не собиралась просто отсиживаться в обороне в схеме 4-2-3-1. Подопечные Ягобы Аррасате активно прессинговали Барселону, оказывали давление на тер Штегена и навязывали кучу единоборств – хотя и проиграли их (23-27 на земле и 8-9 в воздухе до перерыва). Что наиболее важно, хозяева постоянно пытались атаковать и создавать моменты.

Хотя уже на 55-й секунде они могли пропустить гол. Де Йонг выполнил перевод на дальнюю штангу, откуда неудачную скидку сделал Гюндоган; мяч в суматохе отскочил на Френки, а тот метров с 11-ти пробил в штангу – а от нее отскочил в ноги Левандовски. Роберт бахнул с линии вратарской, но умудрился не попасть в створ!

Еще через 10 минут врывание Ямала на правый край штрафной завершилось ударом метров с восьми. Выстрел накрыли, а добивание Гюндогана с этого же расстояния ушло куда-то в аут. Осасуна не замедлила с ответом – на 23-й минуте классная комбинация завершилась проникающим пасом на левый край штрафной, откуда Арнаис пробил в ближнюю девятку. Сейв тер Штегена!

А еще через восемь минут Осасуна создала просто фантастический момент. Рубен Гарсия пяткой сбросил мяч на Аресо, тот влетел в штрафную и выкатил мяч на 11 метров, а оттуда в полном одиночестве стрелял Орос – тер Штеген спас!

Барселона ответила аж на 42-й минуте лонгшотом Кунде, после которого Айтор Фернандес отбил мяч перед собой. К счастью для памплонцев, никого на добивании не оказалось. В целом же, матч был равным и шел к логической ничьей в первом тайме – Осасуне осталось только отбиться на угловом в компенсированное время.

Впрочем, корнер оказался роковым. Гюндоган выполнил подачу, а Кунде замкнул точным ударом головой в дальний угол. Наваррцы пытались выпросить отмену гола из-за фола в атаке со стороны Жюля, но видеоповтор показал – Ибаньес, который падал в борьбе с французом, перестарался с "рисованием".

В итоге, Барселона отправилась отдыхать при счете 1:0 в свою пользу. Первый тайм оказался очень интересным и богатым на остроту – а вот во втором было больше напряжения, чем моментов. Команды продолжали играть с большим количеством единоборств и поочередно отдавали инициативу, однако до 70-х минуты голкиперы стояли без особой работы.

Хави даже пришлось бросать в бой новичков. На 59-й минуте он бросил в бой Канселу, заменив Серхи Роберто (а кроме того Ферран заменил Ямала). Этот ход мог сработать на 71-й минуте, когда португалец с угла штрафной вырезал передачу на дальнюю штангу – Левандовски замкнул, а Фернандес парировал прямо на линии ворот! Неизвестно, пересек ли мяч ленточку, но гол все равно бы не засчитали из-за фола в атаке.

Ягоба Аррасате тоже проводил замены. Одним из свежих футболистов был Чими Авила, который вышел на 62-й минуте. На 76-й минуте аргентинец заставил "Эль-Садар" беситься – он принял передачу от Аресо и с линии штрафной неожиданно отправил мяч в девятку. Еще и с рикошетом от штанги. 1:1!

Гол не такой же и случайный, ведь перед ним Осасуна некоторое время владела территориальным преимуществом. Интересно, что Авила не забивал ударами с дистанции почти два года. Последний раз это произошло аж 12 декабря 2021-го – и тогда в соперниках тоже была Барселона! И он также сравнял счет.

Встревоженный Хави на 80-й минуте бросил в бой своего второго новичка – Жоау Фелиша. Португалец ничем интересным не запомнился, но Осасуне от этого легче не стало. Уже на 81-й Барселона заработала пенальти за фол Катены против Левандовски. Что наиболее обидно, арбитр прямо перед ударом поляка решил пересмотреть повтор, чтобы изменить желтую карточку для Алехандро на красную.

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Осасуна боролась до конца. На 88-й минуте памплонцы даже могли сравнять счет в результате прострела Монкайолы с углового. Все игроки пролетели мимо мяча, который дошел до Муньоса – впрочем, Икер растерялся, дав Кунде выбить сферу. Еще через несколько минут Будимир мог заработать пенальти в борьбе с третьим дебютантом Барсы – Иньиго Мартинесом (он только что заменил Кристенсена).

Арбитры не заметили фола, однако он все равно произошел до линии штрафной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 3:1.

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