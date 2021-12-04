Гави госпитализировали посреди матча с Бетисом – вундеркинд Барселоны чуть не потерял сознание
4 декабря 21:10 - Читати українською
Жуткий эпизод случился с полузащитником Барселоны Гави в игре против Бетиса (0:1).
Еще в первом тайме во время борьбы Гави получил удар в голову, поэтому из-за головокружения не смог продолжить поединок.
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Как сообщает пресс-служба Барселоны на официальном сайте, 17-летний полузащитник был госпитализирован. Его ждет тщательное медицинское обследование, чтобы выявить причины инцидента. Игрок покидал поле на носилках.
В нынешнем сезоне Гави является основным игроком Барселоны и провел 13 матчей Ла Лиги.
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