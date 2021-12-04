Моторошний епізод трапився з півзахисником Барселони Гаві у грі проти Бетіса (0:1).

Ще у першому таймі під час боротьби Гаві отримав удар в голову, тому через запаморочення не зміг продовжити поєдинок.

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Як повідомляє прес-служба Барселони на офіційному сайті, 17-річний півзахисник одразу був госпіталізований. На нього чекає ретельне медичне обстеження, щоб виявити причини інциденту. Гравець покидав поле на ношах.

У нинішньому сезоні Гаві є основним гравцем Барселони, він провів 13 матчів Ла Ліги.

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