Гаві госпіталізували посеред матчу з Бетісом – вундеркінд Барселони ледь не втратив свідомість
21:07 - Читать на русском
Моторошний епізод трапився з півзахисником Барселони Гаві у грі проти Бетіса (0:1).
Ще у першому таймі під час боротьби Гаві отримав удар в голову, тому через запаморочення не зміг продовжити поєдинок.
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Як повідомляє прес-служба Барселони на офіційному сайті, 17-річний півзахисник одразу був госпіталізований. На нього чекає ретельне медичне обстеження, щоб виявити причини інциденту. Гравець покидав поле на ношах.
У нинішньому сезоні Гаві є основним гравцем Барселони, він провів 13 матчів Ла Ліги.
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