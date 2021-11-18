Триумфатор Лиги чемпионов 2020/21 намерен подписать Гави и готов выплатить 50 млн евро, прописанных в клаусуле игрока, информирует Diario Sport.

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Барселона же готовит новый контракт для юной звезды, рассчитанный до лета 2026 года. Каталонцы хотят удержать Гави, как и Педри, поэтому планируют прописать клаусулу в размере 1 млрд евро.

К слову, Гави отыграл в 15 матчах в составе Барселоны в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу.

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