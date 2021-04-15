Гаттузо уже ведет переговоры с другим клубом Серии А – тренер Наполи близок к смене места работы
Наставник Наполи Дженнаро Гаттузо сменит команду, но не будет менять чемпионат.
Фиорентина предложила Дженнаро Гаттузо кресло главного тренера, сообщает Tuttomercatoweb.
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По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению. В лагере "фиалок" обещают 43-летнему итальянцу возможность влиять на трансферную политику и другие процессы клуба.
Действующий контракт Гаттузо с Наполи завершается в конце июня. После 30-ти туров Серии А неаполитанцы расположились на 5-й строчке.
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