Наставник Наполи Дженнаро Гаттузо сменит команду, но не будет менять чемпионат.

Фиорентина предложила Дженнаро Гаттузо кресло главного тренера, сообщает Tuttomercatoweb.

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По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению. В лагере "фиалок" обещают 43-летнему итальянцу возможность влиять на трансферную политику и другие процессы клуба.

Действующий контракт Гаттузо с Наполи завершается в конце июня. После 30-ти туров Серии А неаполитанцы расположились на 5-й строчке.

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