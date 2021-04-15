Наставник Наполі Дженнаро Гаттузо змінить команду, але не перебиратиметься в інший чемпіонат.

Фіорентина запропонувала Дженнаро Гаттузо крісло головного тренера, повідомляє Tuttomercatoweb.

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За інформацією джерела, перемовини між сторонами перебувають на просунутій стадії і близькі до успішного завершення. У таборі "фіалок" обіцяють 43-річному італійцю можливість впливати на трансферну політику та інші процеси клубу.

Чинний контракт Гаттузо за Наполі завершується наприкінці червня. Після 30-ти турів Серії А неаполітанці розташувались на 5-й сходинці.

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