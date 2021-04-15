Наставник "партенопейцев" покинет свой пост по окончании сезона, утверждает журналист Николо Скира.

Экс-тренер Шахтера уволен за провальные результаты – раньше его сватали на замену Фонсеке

Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис уже начал поиски замены. Ранее пресса писала об Итальяно (Специя), Юриче (Верона) и Спалетти (свободный), однако сейчас добавились еще два претендента. Паулу Фонсека, который, скорее всего, расстанется с Ромой и летом будет доступен. Также есть вариант с Кристофом Гальтье, который ведет Лилль на вершине французской Лиги 1.

Напомним, Гаттузо возглавил Наполи в декабре 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Италии 2019/20.

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