Фанаты Эвертона давно требовали уволить испанского специалиста, но руководство решилось на такой шаг только после поражения от Норвича (1:2).

Эвертон официально уволил Бенитеса, который был инициатором трансфера Миколенко

Очевидно, увольнение Бенитеса не планировалось, ведь у "ирисок" не было готового плана, кем заменить наставника. Пока клуб выбирает из нескольких кандидатов, но приоритетным остается возвращение Роберто Мартинеса. Тем не менее, эта операция будет сложной, ведь уговорить испанца покинуть сборную Бельгии в год чемпионата мира будет сложно.

Ранее сообщалось, что у Эвертона уже есть список из пяти специалистов, которые могли бы заменить Рафаэля Бенитеса. По информации журналиста Николо Скиры, еще одним претендентом на должность стал Дженнаро Гаттузо. Итальянец находится без работы после прощания с Наполи после завершения прошлого сезона.

Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід