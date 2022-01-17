Фанати Евертона тривалий вимагали звільнити іспанського фахівця, але керівництво наважилося на такий крок лише після поразки від Норвіча (1:2).

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Вочевидь, звільнення Бенітеса не планувалося, адже в "ірисок" не було готового плану, ким замінити наставника. Наразі клуб вибирає із кількох кандидатів, хоч пріоритетним залишається повернення Роберто Мартінеса. Проте ця операція буде складною, адже вмовити іспанця покинути збірну Бельгії в рік чемпіонату світу буде складно.

Раніше повідомляли, що в Евертона вже є список із п'яти фахівців, які могли б замінити Рафаеля Бенітеса. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, ще одним претендентом на посаду став Дженнаро Гаттузо. Італієць перебуває без роботи після прощання з Наполі по завершенні минулого сезону.

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