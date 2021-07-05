"Да, Мендеш мой товарищ. Он имеет большой опыт и дает мне советы по моей карьере. Но я всегда придерживаюсь субординации: трансферный рынок зависит не от меня, а от директоров.

Фиорентина назначила нового главного тренера

Я амбициозный тренер и хочу, чтобы в команде были сильные и готовые игроки. Независимо от того, кто их агент. Я не могу говорить, хотел ли Мендеш "протолкнуть" туда своих игроков. Повторяю – я ни разу даже не встретился с президентом Фиорентины Рокко Комиссо", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, Рино покинул Наполи после завершения прошлого сезона и подписал контракт с Фиорентиной. Удивительное сотрудничество с "фиалками" продолжалась 22 дня.

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