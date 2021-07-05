Дженнаро Гаттузо спростував чутки про конфлікт з керівництвом Фіоренитини через трансфери і Жорже Мендеша.

"Так, Мендеш мій товариш. Він має великий досвід і дає мені поради щодо моєї кар'єри. Але я завжди дотримуюся субординації: трансферний ринок залежить не від мене, а від директорів.

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Я амбітний тренер і хочу, щоб в команді були сильні та готові гравці. Незалежно від того, хто їхній агент. Я не можу говорити, чи хотів Мендеш "проштовхнути" туди своїх гравців. Повторюю – я жодного разу навіть не зустрівся з президентом Фіорентини Рокко Коміссо", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Нагадаємо, Ріно покинув Наполі після завершення минулого сезону і підписав контракт з Фіорентиною. Дивовижна співпраця з "фіалками" тривала 22 дні.

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