Рулевым команды стал Винченцо Итальяно, информирует официальный сайт "фиалок". Контракт рассчитан на два года.

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В мае Фиорентина договорилась с Гаттузо, однако сотрудничество завершилось провалом. Рино не нашел общего языка с руководством и покинул пост уже через 22 дня, не проведя ни одного матча. Вторая попытка завершилась приглашением 43-летнего Итальяно, который вывел Специю в Серию А и смог сохранить команду в элите.

Добавим, что прошлый сезон Фиорентина завершила на 13-й строчке чемпионата, добыв 40 очков.

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