Игроки Наполи экономят силы перед поединком за трофей Суперкубка Италии.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо решил поберечь своих игроков перед матчем против Ювентуса и отменил тренировку, сообщает Sky Sport Italia.

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Причиной этому стали неблагоприятные погодные условия, усталость футболистов и стресс. Напомним, матч финала Суперкубка Италии Ювентус – Наполи состоится сегодня, 20 января, стартовый свисткок прозвучит в 22:00.

Напомним, соперники не смогли встретиться в первом круге Серии А из-за пандемии, за что команде Гаттузо присудили техническое поражение, но после апелляции было принято решение все же сыграть поединок.

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