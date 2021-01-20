Гравці Наполі економлять сили перед поєдинком за трофей Суперкубка Італії.

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо вирішив поберегти своїх гравців перед матчем проти Ювентуса та скасував тренування, повідомляє Sky Sport Italia.

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Причиною цьому стали несприятливі погодні умови, втома футболістів та стрес. Нагадаємо, матч фіналу Суперкубка Італії Ювентус – Наполі відбудеться сьогодні, 20 січня, стартовий свисткок пролунає о 22:00.

Нагадаємо, суперники не змогли зустрітись у першому колі Серії А через пандемію, за що команді Гаттузо присудили технічну поразку, але після апеляції було прийнято рішення все ж зіграти поєдинок.

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