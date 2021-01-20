Универсал туринского Ювентуса Хуан Куадрадо оправился от коронавируса и готов помочь команде Андреа Пирло в поединке за трофей.

Опытный колумбиец поборол печально известный COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Очередной тест Куадрадо на коронавирус был отрицательным. Об инфицировании ветерана стало известно еще 5 января. С тех пор он пропустил 5 матчей "Старой синьоры" во всех турнирах. Латиноамериканец попал в заявку на матч против Наполи, в котором Андреа Пирло может завоевать первый трофей в тренерской карьере.

К слову, в нынешнем сезоне Хуан Куадрадо провел 18 матчей во всех турнирах, в которых оформил 9 результативных передач.

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