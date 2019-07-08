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Эль-Шаарави официально присоединился к Шанхай Шэньхуа

10:24 61 Читати українською
Эль-Шаарави официально присоединился к Шанхай Шэньхуа
Стефан Эль-Шаарави / Reuters

Форвард Эль-Шаарави продолжит карьеру в китайской Суперлиге.

Нападающий Стефан Эль-Шаарави официально присоединился к китайскому Шанхай Шэньхуа, сообщает твиттер клуба.

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Сообщается, что итальянец подписал контракт сроком на 3 года, а сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 20 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Эль-Шаарави забил 9 голов в 44 матчах.

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Трансферы Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави Рома Рома Италия Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
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