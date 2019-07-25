toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Китайский клуб сделал Реалу унизительное предложение за Бейла

11:58 120 Читати українською
Китайский клуб сделал Реалу унизительное предложение за Бейла
Гарет Бейл / Reuters

Клуб из Поднебесной хотел приобрести валлийца чуть не даром.

Цзянсу Сунин сделал мадридцам предложение в размере 20 миллионов евро, сообщает AS со ссылкой на SINA Sport.

"Бейл счастлив в Реале", – агент игрока сделал новое заявление относительно потенциального трансфера валлийца

Сам Бейл мог получать ежегодно почти столько же, сколько получил бы Реал за его трансфер. Цзянсу Сунин предлагал нападающему контракт на два года с зарплатой 17 миллионов евро за сезон. Впрочем, "сливочные" не захотели отпускать 30-летнего игрока на таких условиях.

Зидан: Для Бейла ничего не изменилось, несмотря на сильный матч против Арсенала

Напомним, Реал не планирует сохранять Бейла на следующий сезон из-за открытого конфликта с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

blog_ava
Ювентус – Интер: Сарри прокомментировал провал Де Лигта и героизм Буффона и Роналду
06:00
343
Теги
Трансферы Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин Китай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
19
мин
Будучность
21:45
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук