Китайский клуб сделал Реалу унизительное предложение за Бейла

Клуб из Поднебесной хотел приобрести валлийца чуть не даром.

Цзянсу Сунин сделал мадридцам предложение в размере 20 миллионов евро, сообщает AS со ссылкой на SINA Sport.

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Сам Бейл мог получать ежегодно почти столько же, сколько получил бы Реал за его трансфер. Цзянсу Сунин предлагал нападающему контракт на два года с зарплатой 17 миллионов евро за сезон. Впрочем, "сливочные" не захотели отпускать 30-летнего игрока на таких условиях.

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Напомним, Реал не планирует сохранять Бейла на следующий сезон из-за открытого конфликта с главным тренером команды Зинедином Зиданом.