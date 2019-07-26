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Гаттузо може очолити китайський клуб

13:30 152 Читать на русском
Гаттузо може очолити китайський клуб
Дженнаро Гаттузо / LaPresse

Колишній керманич італійського Мілана Дженнаро Гаттузо може стати головним тренером китайського Шанхай Шеньхуа.

Легенда "россонері" може очолити клуб, до якого нещодавно приєднався форвард збірної Італії Стефан Ель-Шаараві. Про це повідомляє Sportitalia.

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За інформацією видання, Гаттузо готовий повернутися до тренерської роботи. Раніше його прізвище пов'язували з вакантними посадами в англійському Ньюкаслі та аравійському Аль-Хілялі, та обидва клуби віддали перевагу іншим фахівцям.

Дженнаро Гаттузо минулий сезон провів у Мілані, але "червоно-чорні" не змогли потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Раніше він тренував Прімаверу Мілана, Пізу, ОФІ, Палермо та Сьйон.

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Китай Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Світ Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
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