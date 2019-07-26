Гаттузо може очолити китайський клуб

Колишній керманич італійського Мілана Дженнаро Гаттузо може стати головним тренером китайського Шанхай Шеньхуа.

Легенда "россонері" може очолити клуб, до якого нещодавно приєднався форвард збірної Італії Стефан Ель-Шаараві. Про це повідомляє Sportitalia.

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За інформацією видання, Гаттузо готовий повернутися до тренерської роботи. Раніше його прізвище пов'язували з вакантними посадами в англійському Ньюкаслі та аравійському Аль-Хілялі, та обидва клуби віддали перевагу іншим фахівцям.

Дженнаро Гаттузо минулий сезон провів у Мілані, але "червоно-чорні" не змогли потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Раніше він тренував Прімаверу Мілана, Пізу, ОФІ, Палермо та Сьйон.