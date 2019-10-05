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Гаттузо може знову очолити Мілан – наставник повернеться в клуб за однієї умови

12:58 576 Читать на русском
Гаттузо може знову очолити Мілан – наставник повернеться в клуб за однієї умови
Дженнаро Гаттузо / ФК Мілан

Колишній головний тренер Мілана Дженаро Гаттузо може повернутись на посаду керманича "россонері".

Дженнаро Гаттузо є кандидатом на посаду головного тренера Мілана у випадку звільнення Марко Джампаоло, повідомляє Corriere dello Sport.

Джампаоло не збирається покидати Мілан попри провальний старт

За інформацією видання, керівники клубу мають твердий намір провести зміни на тренерському містку. Додається, що Гаттузо погодиться очолити Мілан лише за умови, якщо Паоло Мальдіні покине посаду технічного директора "россонері".

Варто зазначити, що іншими претендентами на посаду наставника Мілана називались Массімілліано Аллегрі, Лучано Спаллетті, Клаудіо Раньєрі. Також ішлося про можливе призначення Андрія Шевченка.

Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст

Мілан має в активі 6 очок, перебуваючи поруч із зоною вильоту – "россонері" вже на 16 місці. Наступний матч міланці проведуть на виїзді із Дженоа, початок гри о 21:45.

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