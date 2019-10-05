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Джампаоло не собирается покидать Милан несмотря на провальный старт

12:19 6 Читати українською
Джампаоло не собирается покидать Милан несмотря на провальный старт
Марко Джампаоло / Getty Images

Главный тренер Милана Марко Джампаоло заявил, что не подаст в отставку по собственной инициативе.

"Мы работаем, чтобы стать лучше. У нас всегда максимальные цели, мы сфокусированы на том, чтобы сделать все возможное.

Милан страдает от споров руководства клуба относительно будущего Джампаоло

Да, я говорил, что поддерживал Интер до 10 лет, но я не троянский конь. Уйти в отставку? Никогда! Уйти – значит сдаться, а мы никогда не сдаемся", – сказал Джампаоло в эфире программы Le Iene.

Напомним, после шести туров Милан занимает лишь 16-е место Серии А с шестью очками в своем активе. "Россонери" проиграли три последних матча в чемпионате Италии.

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Италия Милан Милан Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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