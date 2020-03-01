Гаттузо: Хочу, чтобы во время владения Наполи был таким же красивым, как Брэд Питт, а в отборе таким страшным, как я

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Торино (2:1) в 26 туре Серии А.

"Мне очень понравилась команда, за исключением первых четырех-пяти минут. Я также был зол из-за последних четыре-пять минут, ведь мы доминировали в игре. Я не могу позволить себе радоваться, когда мы пропускаем такие мячи.

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Мы все контролировали, оставались устойчивыми. Я боялся этого матча, потому что у нас была напряженная неделя, но мы действительно хорошо справились.

Раньше мы не были командой. Люди говорят, что я играю в катеначчо, но правда в том, что эта команда пока не может позволить себе быть слишком неуравновешенной в атаке. Сильная защита помогает полузащите, а затем и атаке. Хочу, чтобы во время владения Наполи был таким же красивым, как Брэд Питт, а в отборе таким страшным, как я", – приводит слова Гаттузо DAZN.

Победа позволила Наполи подняться на шестое место в Серии А, которое гарантирует участие в еврокубках на следующий сезон.

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