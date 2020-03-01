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Гаттузо: Хочу, щоб під час володіння Наполі був таким же красивим, як Бред Пітт, а у відборі таким страшним, як я

10:03 153 Читать на русском
Гаттузо: Хочу, щоб під час володіння Наполі був таким же красивим, як Бред Пітт, а у відборі таким страшним, як я
Дженнаро Гаттузо / Твіттер Серії А

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо прокоментував перемогу над Торіно (2:1) у 26 турі Серії А.

20’ Костас Манолас
83’ Джованні Ді Лоренцо
 
Сімоне Едера 90+1’
20’ Костас Манолас
83’ Джованні Ді Лоренцо
90+1’ Сімоне Едера

"Мені дуже сподобалася команда, за винятком перших чотирьох-п'яти хвилин. Я також був злий через останні чотири-п'ять хвилин, адже ми домінували в грі. Я не можу дозволити собі радіти, коли ми пропускаємо такі м'ячі.

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Ми все контролювали, залишалися стійкими. Я боявся цього матчу, тому що у нас був напружений тиждень, але ми дійсно добре впоралися.

Раніше ми не були командою. Люди кажуть, що я граю в катеначчо, але правда в тому, що ця команда наразі не може дозволити собі бути занадто неврівноваженою в атаці. Сильний захист допомагає півзахисту, а потім і атаці. Хочу, щоб під час володіння Наполі був таким же красивим, як Бред Пітт, а у відборі таким страшним, як я", – наводить слова Гаттузо DAZN.

Перемога дозволила Наполі піднятися на шосте місце Серії А, яке гарантує участь в єврокубках на наступний сезон.

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Італія Наполі Наполі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполі - Торіно
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