Лацио одолел Болонью и стал лидером чемпионата Италии: 26-й тур Серии А, суббота

Болонья на выезде уступила Лацио в рамках 26-го тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 26-й тур

Лацио – Болонья – 2:0

Голы: Альберто, 19, Корреа, 21

Наполи – Торино – начало в 21:45

Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А

Лацио принимал Болонью. Уже в начале матча хозяевам удалось обеспечить себе комфортное преимущество в счете. На 18-й Альберто мощно пробил из района одиннадцатиметровой отметки. Чуть позже преимущество закрепил Корреа, хладнокровно замкнув разрезную передачу в штрафной.

После перерыва Болонье таки удалось забить, но VAR зафиксировал игру рукой и гол был отменен. А на 68-й после просмотра VAR арбитр отменил еще один гол "красно-синих" – на этот раз из-за офсайда. Это разозлило "россоблу" и остаток матча они провели в атаках. Однако защита "орлов" действовала на отлично и в этом матче их ворота остались неприступной крепостью. Благодаря этой победе Лацио с 62-ю очками поднялся на первую строчку турнирной таблицы, потеснив Ювентус (правда, у туринцев есть игра в запасе против Интера, которую перенесли на май). Болонья так и осталась на 10-м месте чемпионата.

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