"Этот трансфер инициирован клубом, хотя летом мы могли получить его бесплатно. Коваленко начнет интегрироваться, как только присоединится к нам", – приводит слова Гасперини TMW.

Левченко откровенно оценил шансы Коваленко заиграть в Серии А

Хавбек Шахтера уже прибыл в Бергамо для подписания контракта. Трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля, поэтому официального подтверждения следует ожидать сегодня или завтра. В СМИ фигурировала сумма от 700 тысяч евро до одного миллиона.

Напомним, в текущем сезоне Коваленко провел за Шахтер 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Хавбек является воспитанником "горняков", а за первую команду дебютировал в 2015 году.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема