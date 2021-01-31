"Цей трансфер ініційований клубом, хоча влітку ми могли отримати його безкоштовно. Коваленко почне інтегруватися, щойно приєднається до нас", – наводить слова Гасперіні TMW.

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Хавбек Шахтаря вже прибув у Бергамо для підписання контракту. Трансферне вікно в Італії закривається 1 лютого, тому офіційного підтвердження слід чекати сьогодні або завтра. У ЗМІ фігурувала сума від 700 тисяч євро до одного мільйона.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коваленко провів за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Хавбек є вихованцем "гірників", а за першу команду дебютував у 2015 році.

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