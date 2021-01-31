"Я рад за Коваленко, который переходит в Аталанту. Это важный шаг в его жизни и карьере. Не сомневаюсь, что Виктор после этого вырастет, как футболист, станет прогрессировать быстрее.

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Как показывает практика, каждый из украинских игроков, которые решались на переход в зарубежный чемпионат, только выигрывал от этого. Наши футболисты раскрепощались, начинали играть по-другому, заметно прибавляли на поле, становились более уверенными. Все это шло на пользу и сборной Украины, которая пополнялась не просто новичками, а лидерами, способными повести национальную команду за собой. Поэтому, повторюсь, для Коваленко – это большой шаг вперед", – сказал Левченко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, по информации СМИ Коваленко уже сегодня, 31 января, должен прибыть в Италию для подписания контракта с Аталантой.

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