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Гасперини прокомментировал острую схватку с Михайловичем – тренер Малиновского возмущен суровым наказанием судьи

11:23 - Читати українською
Гасперини прокомментировал острую схватку с Михайловичем – тренер Малиновского возмущен суровым наказанием судьи
Михайлович и Гасперини перед матчем / Sportmediaset

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч против Болоньи (1:0), в котором он получил красную карточку за ссору с наставником оппонента Синишей Михайловичем.

62’ Луис Муриэль
 
62’ Луис Муриэль

"Давайте немедленно двигаться дальше и говорить исключительно об игре. Это был сложный матч. Однако мы всегда честны, и я точно не заслуживал удаления.

Аталанта – Болонья – 1:0 – видео гола и обзор матча

Болонья хорошо играла в первые 30 минут, поскольку мы обычно начинаем в замедленном темпе. Затем мы собрались и заслуженно победили. У нас не так много игроков на скамейке запасных, но у них есть качество. У нас есть ребята, которые тренируются с нами, дебютировали и чувствуют себя хорошо. Будет важно сохранить эту концентрацию до конца", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, словесная стычка с Михайловичем состоялась еще в первом тайме – серб получил лишь желтую карточку, а тренера Аталанты арбитр "наградил" красной.

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Синиша Синиша Михайлович Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Болонья Аталанта Аталанта Италия
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