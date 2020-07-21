Аталанта – Болонья – 1:0 – видео гола и обзор матча

В рамках 35-го тура итальянской Серии А Аталанта из Бергамо минимально одолела Болонью. Вашему вниманию видео забитого мяча и самых интересных моментов поединка.

Первый момент создали гости, когда на 9-й минуте Сориано решился на выстрел из-за пределов штрафной – мяч прошел рядом со штангой.

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Десять минут спустя в похожем стиле пробил и Барроу, но сфера снова пролетела рядом со штангой. "Богиня" попробовала ответить моментом Пашалича (сэйв голкипера), однако под занавес тайма едва не пропустила от того же Барроу – после роскошного штрафного в исполнении конголезца за Аталанту сыграла перекладина.

А вот второй тайм был за хозяевами. Сначала мог забивать Толои, а затем сработала колумбийская связка Сапата-Муриель: первый сбросил второму под удар, а тот положил мяч под штангу. Этот гол оказался единственным, несмотря на дальнейшие старания обеих команд.

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