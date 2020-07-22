Гасперіні прокоментував запальну сутичку з Міхайловічем – тренер Маліновського обурений суворим покаранням судді

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч проти Болоньї (1:0), в якому він отримав червону картку за сварку з наставником опонента Сінішою Міхайловічем.

"Давайте негайно рухатися далі і говорити виключно про гру. Це був складний матч. Проте ми завжди чесні, і я точно не заслуговував вилучення.

Аталанта – Болонья – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Болонья добре грала в перші 30 хвилин, оскільки ми зазвичай починаємо в уповільненому темпі. Потім ми зібралися і заслужено перемогли. У нас не так багато гравців на лаві запасних, але у них є якість. У нас є хлопці, які тренуються з нами, дебютували і почуваються добре. Буде важливо зберегти цю концентрацію до кінця"– наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, словесна сутичка з Міхайловічем відбулася ще в першому таймі – серб отримав лише жовту картку, а тренера Аталанти арбітр "нагородив" червоною.

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