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Гасперіні прокоментував запальну сутичку з Міхайловічем – тренер Маліновського обурений суворим покаранням судді

11:23 - Читать на русском
Гасперіні прокоментував запальну сутичку з Міхайловічем – тренер Маліновського обурений суворим покаранням судді
Міхайловіч та Гасперіні перед матчем / Sportmediaset

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував матч проти Болоньї (1:0), в якому він отримав червону картку за сварку з наставником опонента Сінішою Міхайловічем.

62’ Луїс Мурієль
 
62’ Луїс Мурієль

"Давайте негайно рухатися далі і говорити виключно про гру. Це був складний матч. Проте ми завжди чесні, і я точно не заслуговував вилучення.

Аталанта – Болонья – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Болонья добре грала в перші 30 хвилин, оскільки ми зазвичай починаємо в уповільненому темпі. Потім ми зібралися і заслужено перемогли. У нас не так багато гравців на лаві запасних, але у них є якість. У нас є хлопці, які тренуються з нами, дебютували і почуваються добре. Буде важливо зберегти цю концентрацію до кінця"– наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, словесна сутичка з Міхайловічем відбулася ще в першому таймі – серб отримав лише жовту картку, а тренера Аталанти арбітр "нагородив" червоною.

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Теги
Аталанта Аталанта Італія Сініша Сініша Міхайловіч Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Болонья
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