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Гасперини оценил роль Малиновского накануне игры с Лечче

10:41 69 Читати українською
Гасперини оценил роль Малиновского накануне игры с Лечче
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Наставник бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини критически прокомментировал возможность полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского выйти в основе команды в очередном матче Серии А.

 

"Малиновский – ценный игрок. Однако мы немного преувеличиваем его важность, ведь у нас также есть Иосиф Иличич, Алехандро Гомес и Дуван Сапата. Люди хотят видеть Малиновского в старте, однако должно произойти что-то особенное, чтобы выбить кого-то из них из стартового состава.

Аталанта возвращается на свой стадион

В матче с Лечче мы будем использовать одиннадцатку лучших игроков среди тех, кто у нас есть на данный момент. Лечче последнее время выступает с большим энтузиазмом", – цитирует наставника Аталанты Football-Italia.

Напомним, матч Аталанта – Лечче состоится сегодня, 6 октября, в 16:00.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Лечче
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