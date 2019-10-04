Аталанта возвращается на свой стадион

Бергамский клуб наконец-то сможет радовать своих болельщиков на собственной арене – реконструкция понемногу подходит к завершению.

Уже в воскресенье команда нашего Руслана Малиновского будет принимать Лечче. Этот поединок пройдет на стадионе в Бергамо, колличество мест на котором теперь составляет 22 512 зрителей, сообщает Sportmediaset.

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Летом арену реконструировали (пока не полностью), поэтому первые два домашних матча в нынешнем сезоне Серии А команде Джан Пьеро Гасперини пришлось провести в Парме. А домашний матч Лиги чемпионов против донецкого Шахтера бергамцы сыграли на легендарном Сан-Сиро в Милане.

Напомним, стадион в Бергамо был построен в 1928 году специально для клуба Аталанта. Первоначально он был назван в честь фашиста Марио Бруманы, а после Второй мировой войны и падения фашизма переименован в Комунале. В 1994 году он получил название Атлети Адзурри д'Италия. А с 1 июля 2019 года и в течение шести последующих лет арена будет носить официальное название Гевисс Стэдиум (Gewiss Stadium).

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