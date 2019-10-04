toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ

Аталанта возвращается на свой стадион

4 октября 23:33 35 Читати українською
Аталанта возвращается на свой стадион
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Бергамский клуб наконец-то сможет радовать своих болельщиков на собственной арене – реконструкция понемногу подходит к завершению.

 

Уже в воскресенье команда нашего Руслана Малиновского будет принимать Лечче. Этот поединок пройдет на стадионе в Бергамо, колличество мест на котором теперь составляет 22 512 зрителей, сообщает Sportmediaset.

Малиновский смоделировал свой идеальный сезон в Аталанте

Летом арену реконструировали (пока не полностью), поэтому первые два домашних матча в нынешнем сезоне Серии А команде Джан Пьеро Гасперини пришлось провести в Парме. А домашний матч Лиги чемпионов против донецкого Шахтера бергамцы сыграли на легендарном Сан-Сиро в Милане.

Напомним, стадион в Бергамо был построен в 1928 году специально для клуба Аталанта. Первоначально он был назван в честь фашиста Марио Бруманы, а после Второй мировой войны и падения фашизма переименован в Комунале. В 1994 году он получил название Атлети Адзурри д'Италия. А с 1 июля 2019 года и в течение шести последующих лет арена будет носить официальное название Гевисс Стэдиум (Gewiss Stadium).

Амбиции Интера и Милана, а также тщеславие власти привели Сан-Сиро в упадок, или Как умирает футбольный Ла Скала

blog_ava
Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано
4 октября
976
Теги
Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сан-Сиро Аталанта - Лечче Атлети Адзурри д'Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
21
мин
Ворскла
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук